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Suda eriyen cesedin kimliği belirlendi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde suda erimiş halde bulunan cesedin, kayıp Refik Vural’a ait olduğu tespit edildi.

Suda eriyen cesedin kimliği belirlendi

23 Mart 2018 14:18

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak tarihinde Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde çıntar toplamaya giden bir vatandaşın köpeği suda erimiş halde bir ceset buldu. Köpek sahiplerinin Bayır Jandarma Karakol ekiplerine bilgi vermesinin ardından, uzun süre suda kalıp eridiği belirlenen ceset Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

Jandarma ekipleri, bölgede kayıp şahıs başvurularını incelediğinde 2017 yılının Mayıs ayında kayıp başvurusunda bulunan Kezban Vural’dan alınan DNA örneklerini İzmir Biyoloji İhtisas dairesine gönderdi. Burada DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu cesedin kayıp Refik Vural’a (45) ait olduğu tespit edildi.

Açık kömür ocağı havzasında bulunan cesedin üzerindeki elbiseler Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilirken, yapılan incelemede kıyafetler üzerinde herhangi bir kesici ve delici alet ile ateşli silah izi bulgusuna rastlanmadı.  

Bekir Tosun

 

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