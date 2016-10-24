Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Sudan Dışişleri Bakanı Ghandour, Türkiye'yi ziyaret edecek

Sudan Dışişleri Bakanı Ghandour, Türkiye'yi ziyaret edecek

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ahmed Abdel Aziz Ghandour, 26 Ekim 2016 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.


24 Ekim 2016 10:41

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Ghandour’un 26 Ekim 2016 tarihinde Türkiye yapacağı ziyaretin 15 Temmuz 2016 tarihinde akim bırakılan darbe girişimi sonrasında Sudan Hükümetinin Türkiye ile dayanışmasını göstermesi bakımından önem taşıdığı belirtilerek, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sudanlı karşıtıyla yapacağı görüşmelerde tarihi ve kültürel bağlar temelinde, Afrika’da önemli bir ortak olarak görülen Sudan ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada ziyaret vesilesiyle Bakan Ghandour’un, ayrıca, üst düzey temaslarda bulunması ve darbe girişim sırasında ağır hasar gören TBMM Binasını ziyaret etmesi öngörüldüğü kaydedildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!