Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Ghandour’un 26 Ekim 2016 tarihinde Türkiye yapacağı ziyaretin 15 Temmuz 2016 tarihinde akim bırakılan darbe girişimi sonrasında Sudan Hükümetinin Türkiye ile dayanışmasını göstermesi bakımından önem taşıdığı belirtilerek, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sudanlı karşıtıyla yapacağı görüşmelerde tarihi ve kültürel bağlar temelinde, Afrika’da önemli bir ortak olarak görülen Sudan ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların ele alınmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada ziyaret vesilesiyle Bakan Ghandour’un, ayrıca, üst düzey temaslarda bulunması ve darbe girişim sırasında ağır hasar gören TBMM Binasını ziyaret etmesi öngörüldüğü kaydedildi.