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Sudan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir, yayınladığı kararnameyle Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur’un görevden alındığını açıkladı.

Sudan Dışişleri Bakanı görevden alındı

20 Nisan 2018 09:25

Sudan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in, İbrahim Ghandur'u Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığı belirtildi. Ghandour'un görevinden alınma nedeni ise belirtilmedi.
Dışişleri Bakanlığı görevi boyunca Ghandour, Halaib üçgeni konusunda Mısır'la yaşanandan gerginlik ve Etiyopyalı El Nahda Barajı kriziyle ilgili açıklamalarla gündeme gelmişti. İbrahim Ghandour, Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmış ve Haziran 2015'te Ghandour El-Beşir tarafından Ali Karti'nin yerine Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.  

Hamad Alnajjar
 

Etiketler: Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir

 

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