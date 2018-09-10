Sudan polisi rehin tutulan 100 kişiyi kurtardı



Interpol tarafından yapılan açıklamada, insan kaçaklığı ağının geçtiğimiz ay dağılmasının ardından Sudan polisinin başkent Hartum’da operasyon gerçekleştirdiği kaydedildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 20 bin dolarlık fidyeye de el kondu. Sudan polisinin Hartum’da farklı noktalara gerçekleştirdiği operasyonda rehin tutulan Çad, Eritre, Nijer ve Demokratik Kongo gibi ülkelerden 85’i çocuk yaklaşık 100 kişiyi kurtarıldı.

Operasyonun 26-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildiği aktarıldı.