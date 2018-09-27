‘Sudan sebep' cinayetine müebbet hapis cezası

Bakırköy'de tuvalete su sızma meselesi yüzünden çıkan tartışmada alt komşusu Ertem Karaman'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Abdullah Kocamanoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Kocamanoğlu ve avukatları katılırken sanığın aile yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

‘Öldürüp öldürmediğimi daha bilmiyorum'

Duruşmada savunmasını yapan sanık Abdullah Kocamanoğlu, "Ben müştekinin ve Nezahat Durur'un isimlerini dahi bilmiyorum. Ben cinayet suçundan dolayı firar ettim. Rahmetli Ertem benim alt komşumdu. Bayan da onunla birlikte kalıyordu. Her gün ben alkol alıyorum. Olay günü kapı çalındı. Nezahat, ‘Banyodan lavabodan aşağıya üstümüze pislik yağıyor' dedi. Ben de , 'Abla şu anda benden başka kimse yok girip bakabilirsiniz' dedim. Odaya geçtim. Kapıyı açık bıraktım. O arada aradan 30 saniye bir dakika geçmemişti ki Ertem geldi. Kadına, ‘Ne işin var senin burada' dedi. O da , ‘Üstümüze pislik yağıyor onu söylemeye geldim' dedi. İkisi konuşarak aşağıya indiler. Aradan yarım saat geçti kapı tekrar çalındı. Kapıyı açtım rahmetli Ertem gelmişti. "Ağabeyi kusura bakma gel aşağıya bitlikte oturup konuşalım" dedi. Bende pantolon ve tişört giydim, silahı belime taktım. Aşağı indim votka içiyorlardı bende votka içtim. Ondan sonra zaten bende film kopmuş. Ben maktule ateş ettiğimi olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Benim bunda ekmek davam yok, kan davam yok, namus davam yok. Öldürüp öldürmediğimi daha bilmiyorum. Durduk yerde neden öldüreyim. Maktule ateş ettiğimi hatırlamıyorum, kadını tehdit ettiğimi de hatırlamıyorum” dedi.

Müşteki Nezahat Durur ise, “Sanık üst komşumuzdur. Eşim rahmetliyi kendisi severdi. Gece bize geldi su sızıntısı yüzünden konuşmaya başladılar. Muhabbet devam ederken sanığın, ‘Yeter be' dediğini ve silahın patlama sesini duydum. Bunun üzerine eşim sırt üstü koltuğun üzerine uyur gibi düştü. O sırada sanık kalktı silahı bana doğru doğrulttu beni tehdit edip gitti. Bende arkasından çıkıp yalın ayak karakola koştum. Kendisinden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra tutuklu sanık Kocamanoğlu, Nezahat Durur'un olaydan çok kısa bir süre sonra evlendiğini, olay gecesi kendisine ev votkası diye ikram ettiği içkiyi içtikten sonra bir şey hatırlamadığını, durumun şüpheli olduğunu, kadının kendisine bir kurban aradığını ve kurban olarak kendisini seçtiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Kocamanoğlu'nu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Kocamanoğlu'nu "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" , "Silahla tehdit" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından da toplam 8 yıl hapis cezasına hükmetti.

Bera Nur Çam