Diğer
Kategoriler

'Sudan sebeple' öldürülenler son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, su faturası nedeniyle çıkan kavgada öldürülen 4 kişinin cenazesi, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sudan sebeple öldürülenler son yolculuğuna uğurlandı

01 Mayıs 2017 14:57

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde Yusuf Albayrak'ın (51) ortak kullandıkları su için ayrı abone olmaları konusunda tartışıp öldürdüğü kardeşleri Ahmet Albayrak (40) ve eşi Teslime Albayrak (35) ile Mustafa Albayrak (43) ve eşi Gülsüm Albayrak'ın cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Maktullerin cenazeleri defnedilmek üzere teslim alınarak Ceyhan'a gönderildi.
Ahmet ve Mustafa Albayrak'ın cenazeleri Dokuztekne Mahallesi'nde, Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, Teslime Albayrak'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek.

Nuri Pir - Umutcan İşledici

Etiketler: adana, sudan sebep


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!