'Sudan sebeple' öldürülenler son yolculuğuna uğurlandı

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde Yusuf Albayrak'ın (51) ortak kullandıkları su için ayrı abone olmaları konusunda tartışıp öldürdüğü kardeşleri Ahmet Albayrak (40) ve eşi Teslime Albayrak (35) ile Mustafa Albayrak (43) ve eşi Gülsüm Albayrak'ın cenazelerine Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Maktullerin cenazeleri defnedilmek üzere teslim alınarak Ceyhan'a gönderildi.

Ahmet ve Mustafa Albayrak'ın cenazeleri Dokuztekne Mahallesi'nde, Gülsüm Albayrak'ın cenazesi ilçeye bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, Teslime Albayrak'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek.

Nuri Pir - Umutcan İşledici