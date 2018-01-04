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Sudan'da ateşkes 3 ay daha uzatılıyor

Sudan'da silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkes 3 ay daha uzatıldı.

Sudanda ateşkes 3 ay daha uzatılıyor

04 Ocak 2018 16:41

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan el Beşir, operasyon bölgelerinde silahlı gruplarla sağlanan ateşkesin 3 ay daha uzatılacağını açıkladı. Ateşkesi uzatma kararının başlangıçta Mavi Nil ve Güney Kordofan Eyaletleri ile Darfur bölgesindeki silahlı çatışmayı sona erdirmek amacıyla alındığı kaydedildi.

Sudan hükümeti, 2011'den bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde iki gruba ayrılan İsyancı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-N) ile savaşıyor. Sudan'da devlet ve silahlı gruplar arasında 2016 yılının Haziran ayında başlayan ateşkes kararı 5. kez uzatılmış oldu.

Öte yandan Darfur valileri ayrıca, Sudan'ın batısındaki bölgelerin artık isyancılardan temizlendiğini belirtti. 

Müştak Saygın
 

 

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