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Sudan’da Uluslararası Laparoskopik Üroloji Eğitimi seminerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Sudan’ın başkenti Hartum’da Uluslararası 37'nci Temel ve İleri Laparoskopi Ortak Eğitimi ve Laparoskopik Üroloji Eğitimi Semineri gerçekleştirildi.


07 Kasım 2016 17:01

TİKA’nın katkıda bulunduğu Uluslararası 37'nci Temel ve İleri Laparoskopi Ortak Eğitimi ve Laparoskopik Üroloji Eğitimi Semineri, Sudan’ın başkenti Hartum’dadüzenlendi. 7 ayrı ülkeden uzmanların iştiraki ile yapılan oturum ve sunumlarda Laparoskopik Üroloji ameliyatlarında Türkiye’de ve dünyada uygulanan yöntemlerle katılımcıların gerçekleştirmiş olduğu ameliyatların video sunumları izlenerek mesleki görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Programda özellikle Türk doktorların kullandıkları yeni tekniklere ait sunumları büyük ilgi gördü. Başta Sudanlı doktorlar olmak üzere Portekiz, Mısır ve Azerbaycan’dan katılan uzmanların, Türk doktorların kullandıkları tekniklerden çok etkilendikleri ve kapsamlı sorulara, aldıkları cevapları dikkatle not ettikleri görüldü. Seminerin 2'nci ve 3'üncü günlerinde katılımcıların yanı sıra Sudan’dan seminere misafir olarak katılan uzman sayısının artmış olması memnuniyetle karşılandı. Laparoskopik ameliyatların video sunumlarda uzmanların özellikle; üreterkating, üreter, stent, transperitonel ve transmesocolic uygulamalar ile laperascopikpyleplasti konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulundukları izlendi.

Türkiye, Sudan, Azerbaycan, Mısır, Almanya, Hindistan ve Portekiz’den katılan uzmanlar seminerin çok faydalı olduğunu, çok faydalandıklarını ve bu tür bilimsel etkinliklerin daha sık yapılmasını organizasyon komitesinden talep etti.

Seminer Organizasyon Komitesi Başkanı Ankara Gülhane Hastanesi Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Yaşar Özgök, seminerin kapanış oturumunda bahse konu seminere beklenenden daha fazla ilgi olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Özgök, bilimsel tartışma ve görüş alışverişlerinin çok faydalı olduğunu, bu kapsamdaki seminerlerin daha da yaygınlaşması için gayret göstereceklerini ifade ederek projeye katkılarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini sundu.  


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