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Sudanlı bin aile içme suyuna kavuştu

Sudanlılar İhlas Vakfının yürüttüğü "Su kuyusu projesi" kapsamında Sudan’da 1 haftada yaklaşık bin aile içme suyuna kavuştu.

Sudanlı bin aile içme suyuna kavuştu

14 Ağustos 2017 13:40
Sudanlı bin aile içme suyuna kavuştu - Tıkla İzle

Afrika’daki birçok bölgede su kuyusu, cami ve medrese yapım çalışmaları gerçekleştiren İhlas Vakfı, yaşamı yeniden şekillendiren projelere imza atıyor. Ondurman’ın Nofelab bölgesindeki külliye projesi kapsamında su kuyusunun yapımı yardım severlerin desteği ile tamamlandı. Su kuyusundan 100 Kuran kursu öğrencisi ile bölge halkının yararlanacağı belirtildi. Karani Ömer bölgesinde ise yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan İhlas su kuyusu yaklaşık 500 aileye su imkanı sağlayacak.

Öte yandan, su kuyuları, merkez şebeke oluşturularak diğer bölgelere de su imkanı sağlayabilecek.

Etiketler: içme suyu, Sudan


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