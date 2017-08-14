Sudanlı bin aile içme suyuna kavuştu

Afrika’daki birçok bölgede su kuyusu, cami ve medrese yapım çalışmaları gerçekleştiren İhlas Vakfı, yaşamı yeniden şekillendiren projelere imza atıyor. Ondurman’ın Nofelab bölgesindeki külliye projesi kapsamında su kuyusunun yapımı yardım severlerin desteği ile tamamlandı. Su kuyusundan 100 Kuran kursu öğrencisi ile bölge halkının yararlanacağı belirtildi. Karani Ömer bölgesinde ise yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan İhlas su kuyusu yaklaşık 500 aileye su imkanı sağlayacak.

Öte yandan, su kuyuları, merkez şebeke oluşturularak diğer bölgelere de su imkanı sağlayabilecek.