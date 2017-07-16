SÜ’den gazilerin dilinden 15 Temmuz ihanet gecesi paneli

Konya Ticaret Odasında düzenlenen programın açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Gönlümüz arzu ediyor ki büyük işler yapalım, projeler gerçekleştirelim, onları kutlamak üzere bir araya gelelim, güzel şeyler konuşalım istiyoruz. Ama bu coğrafyanın kaderinde, tarihinde, dününde, günümüzde ve çağımızda hep bu tür olumsuzluklar ve bu tür ihanetler olagelmiştir. Arzu ediyoruz ki millet olarak birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tutarak, bundan sonraki ihanetlere fırsat vermeyelim.15 Temmuz gecesi hep beraber yaşadık. Üzerinden tam bir yıl geçti. Ülkemize nelere mal olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Ülkemizin insan kaynaklarının nasıl heder olduğunu biliyoruz. Ülkemizde insanların birbirine olan güvenlerinin nasıl yok olduğunu görmüş olduk. İnsanlarımızın birbirlerine nasıl şüpheyle baktığını gördük. 15 Temmuz gecesini hayata geçiren meş’un yapı ülkemizin kırk yıllık birikimini maalesef bir gecede yok etti. Bize düşen görev bir daha böyle geceler, olaylar yaşanmasın. Bir de eğitimci kimliğimizi kullanarak insanlarımızı milli birlik ve beraberlik yolunda yetiştirmek yönlendirmektir. İnsanı güçlü, düşüncesi özgür, beyni hür insanlar ve nesiller istiyoruz. Bu millet bayrağını, vatanını asla kimseye teslim etmemiştir, etmeyecektir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Büyükaslan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi. 15 Temmuz gazileri Hatice Işık, Faik Özdemir, Muharrem Gündüz, Feyzullah Aydın, Cumali İbin, Ebubekir Demircan, Ekrem Demircan ve Halit Şener’e tek tek söz verildi. Gaziler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.



Işık: “Tarihe geçen olayın canlı kaynaklarıyız”



Ankara'da gazi olan Hatice Işık, “15 Temmuz üzücü bir gece idi. Huzurlu idim. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir olay vardı. Bu hayalini kurduğum, her şey 15 Temmuz gecesi herkesle bir ve beraber olarak hareket ediyorduk. 15 Temmuz şunu gösterdi; demek ki bu birlik ve beraberlik içinde olunabiliyormuş. Biz bu birlik ve beraberliği hepimiz yine yapabiliriz. 15 Temmuz gecesinin görünen yüzleriyiz. Bir de çok fazla görünmeyen kahramanlar var. 15 Temmuz’da hepimizin tek gayesi vardı; vatan. Şuna inanmak istedik. Halkını, milletini korumakla görevli olan askerler, halkına silah sıkamazdı, sıkmazdı buna inanmak istedik” dedi.



15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren gaziler, ihanetin birinci yıl dönümünde Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde buluştu. Gaziler, “Gazilerin Dilinden İhanet Gecesi” konulu panelde, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını paylaştı.15 Temmuz gazisi Ebubekir Demircan ise, “Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi meydana davet etti. Biz de bu davete icabet ederek meydanlara çıktık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üstündeki helikopterden üstümüze 20 kaliblerik top mermisiyle üstümüze ateş açtılar. Bu 20 kalibrelik top mermisi savaşta insanın üzerine atılırsa savaş suçu olarak addedilirdi. Bu mermi sadece makineleri yok etmek için kullanılan bir mermi. Allah, 15 Temmuz gecesi bizim gibi inananlara cesaret serpti, onlara da korku. Tankın, topun, ağır silahın karşınsında sadece topraktan olma, elinde silahı olmayanlar vardı. O gece yanımıza aldığımız tek silahımız bayrağımızdı” şeklinde konuştu.



Şener: “Bu millet gazi bir millettir”



Ankara’da gazi olan Konyalı Halit Şener de, “Bir birey olarak, mümin olarak bir şeyler yapmam gerek olduğuna inandım ve 15 Temmuz gecesi mücadele ederek en önemli kısmı engelledik. Bu işin en önemli kısmı. 15 Temmuz’da biz ne öğrendik, biz ne aldık. Bu kısım çok önemli. Cumhuriyet tarihimizde yaşanan birçok darbeyi engelleyemedik. Ama o gece gördük ki; 15 Temmuz’da imanın üstündeki külleri üfürdü attı ve millet uyanarak, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıktı. Bu millet, birlik beraberlik içinde darbeyi geri püskürttü” diye konuştu.



15 Temmuz gazilerinden, Faik Özdemir, Muharrem Gündüz, Feyzullah Aydın, Cumali İbin, Ekrem Demircan da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Program, 15 Temmuz gazileriyle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Büyükaslan, 15 Temmuz gazilerinden Hatice Işık, Faik Özdemir, Muharrem Gündüz, Feyzullah Aydın, Cumali İbin, Ebubekir Demircan, Ekrem Demircan ve Halit Şener, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.