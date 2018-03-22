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'Şühedaya Vefa 253 Bin Şehide 253 Bin Yasin' projesi bu yıl da devam ediyor

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde düzenlenen 'Her Şehide Bir Yasin, Hedef 253 Bin' projesi bu yıl da devam ediyor.

Şühedaya Vefa 253 Bin Şehide 253 Bin Yasin projesi bu yıl da devam ediyor

22 Mart 2018 14:22

Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü öncülüğünde izci, lider ve gönüllüler tarafından 2015 yılında Çanakkale Zaferi'nin 100'inci yılına özel başlatılan 'Her Şehide Bir Yasin, Hedef 253 Bin' projesi, şühedaya vefa teması ile bu yıl da devam ediliyor. 

Yapılan açıklamada; Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerimizi yad etmek için önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yasin-i Şerifler okunarak projenin resmi sitesine kaydediliyor. Okunacak Yasin-i Şerifler, 22-26 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 'Dedeciğim Ben Geldim' temalı Çanakkale Milli Bilinç Kampı’nda 23 Nisan 2018 gecesi özel programla şehitlerin bağrında kamp yapan binlerce izci ile birlikte tüm şehitlerimize hediye edilecek. Okunan Yasin-i Şerif'lerin son kayıt tarihi ise 23 Nisan 2018 olarak belirlendi.  

 

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