Edinilen bilgiye göre Eyüp İlçe Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Nişancı Mahallesi’nde bir kişinin silahla yaralanması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaralama olayına karışan şüphelilerin kimliği tespit edilerek takip başlatıldı.

An be an operasyon anı

Takiplerin ardından K.G. (35), Ö.A.(23) ve S.K.(24) isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken belirlenen adreslerinde ise arama yapıldı. Aramalarda, 9 adet pompalı tüfek, 17 adet anahtarlık görünümlü suikast silahı, 8 adet tabanca, 1 adet el bombası, 536 adet fişek, 3 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Arama görüntüleri ise polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinden çok sayıda silahın çıkması üzerine soruşturma İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne devredildi. Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı incelemeler sonucu, şüphelilerin silah kaçakçısı olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda olaydan suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Evden çıkan cephanelik kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin evde yaptıkları aramalar görülüyor. Aramalarda evin çeşitli yerlerinde çok sayıda silah ele geçiriliyor. Ele geçirilen silahlar bir masanın üzerinde toplanarak sergileniyor.

Tugay Saday