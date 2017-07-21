Suikast timi davasına devam ediliyor

Bugün yapılacak duruşmada mahkeme Başkanı tarafından sanık ve sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmaları istenecek. Sanık ve sanık avukatlarının ek süre talebinde bulunması beklenen duruşmada ara karar açıklanacak.

44’ü tutuklu, 47 sanıklı davada bugün mahkeme başkanı tarafından son kez ara karar açıklanması bekleniyor. Öğle saatlerinde tamamlanması beklenen duruşma sonrası sanık yakınlarının dünkü duruşmada talep ettikleri sanıklar ile cezaevinde görüş talebi nedeniyle öğleden sonra sanık ve sanık yakınlarının cezaevinde görüş yapması bekleniyor.

Bekir Tosun