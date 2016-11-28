Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan darbeciler ile ilgili dava hakkında yaptığı açıklamada, 44’ü tutuklu toplam 47 şüphelinin yargılanacağı duruşmanın Muğla’da yapılacağını belirtti. Başsavcı Topuz, “İddianameyi 15 Kasım’da hazırladık. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi bugün kabul etti. Duruşma Muğla’da yapılacak. Ayrıntıları zaten Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde verdik. Toplam 47 sanık var. Bunlardan 3’ü firarda. 44 sanık tutuklu. Firari sanıklardan birisi zaten FETÖ elebaşısı. Duruşma tarihi henüz net değil. Mahkemeden bize bu konuda bir bilgi gelmedi. Geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız. Sanıklarla ilgili Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal yani darbe girişimi, Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs. İki şehidimiz var, bunlarla ilgili kamu görevlisini öldürme suçlarından 6 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyoruz. Bunların dışında sanıkların Marmaris’te gerçekleştirdikleri birçok eylem var. Polislerle çatıştılar, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme gibi çok sayıda suç var. Bunların hepsini iddianamede yazdık” dedi.

44’ü tutuklu toplam 47 sanığın duruşması Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılacak. Salonun duruşma tarihinin belirlenmesinin ardından duruşmaya hazır hale getirilmesi bekleniyor.