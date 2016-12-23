Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesini araştıran 18 kişiden oluşan Rus heyetin incelemelerinde ilginç bilgiler ortaya çıktı.

TELEFONUNDA 4 KADEMELİ GÜVENLİK KORUMASI

Rus istihbaratında görevli bir korgeneralden aldığı bilgilere göre Rus uzmanlar, Altıntaş'ın telefonunda dört kademeli güvenlik koruması buldu. Dört şifreyi de çözen uzmanlar katilin geçmişe yönelik tüm hareketlerini adım adım tespit etti.

ERBİL'DE 'SESSİZ' 7 SAAT

Yapılan incelemelerde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi günü Mert Altıntaş'ın Diyarbakır'da görevli olduğu belirlendi. İddiaya göre, FETÖ'den tutuklanan amiri Kahraman Sezer'den iki günlük izin aldı ve mesai saati sonunda 386 kilometre yol katederek Erbil'e gitti. Altıntaş'tan en son Erbil'deki hükümet binası yakınlarında bulunan CIA ofisi civarında sinyal alındığı ileri sürüldü. Sonraki 7 saat cep telefonundan sinyal çıkmadı. Altıntaş, 7 saat sonra tekrar cep telefonunu kullanmaya başladı ve Ankara'ya döndü.

Mevlüt Yüksel - Takvim gazetesi