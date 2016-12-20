Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde katıldığı “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” isimli resim sergisinin açılış konuşmasını gerçekleştirdiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Altıntaş’ın cesedi, olay yerine gelen cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri suikastı gerçekleştiren Altındal’ın Keçiören Kalaba Mahallesi’nde bulunan evine operasyon gerçekleştirdi. Saldırganın Granit Sokak’taki evinde delil arama çalışmaları devam ediyor.
Musa Erdoğan - Onur Emre Durak
ANKARA