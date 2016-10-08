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Şükran Ovalı'dan Fenerbahçelilere mesaj!

Familya dizisinde yayınlanan bir sahne sonrası Fenerbahçelilerin yoğun şekilde eleştirdiği Caner Erkin'in sevgilisi Şükran Ovalı, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu.

Şükran Ovalıdan Fenerbahçelilere mesaj!

08 Ekim 2016 09:42

Familya dizisinde yayınlanan bir sahne sonrası Fenerbahçelilerin yoğun şekilde eleştirdiği Caner Erkin'in sevgilisi Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Son günlerde, rol aldığım "Familya" dizisinde yayınlanan talihsiz bir sahne sebebi ile, şahsıma yapılan saldırılar karşısında yayıncı kuruluşumuz ve yapım şirketimiz tarafından yapılan açıklamadan sonra sessiz kalıp, büyük bir üzüntü ile yapılan saldırıları izledim. Ancak geldiğimiz noktada, bana ve ekibimize yapılan bu suçlamalar karşısında ben sessiz kalamıyorum.

Senaryoda yer almayan, doğaçlama yapılması istenilen bir sahnede aldığım cevap üzerin, kaydı kestiğimiz noktada sahnenin kullanılmamasını; yanlış anlaşılabileceği, bu konuda hassaiyet göstermeniz gerektiği yönündeki fikrimi yönetmenimiz ve ekibi ile defalarca paylaştım. Bunun üzerine yönetmenimizden sahnenin hibir şekilde kullanılmayacağının teyidini aldım.

Bahsi geçen sahnenin yer aldığı bölümün yayını sırasında, yeni bölüm sahnelerini çekmek üzere setteydim ve gelen tepkiler üzerine bu sahnenin yayınlandığını öğrendim. O andan bu yana üzerime yapıştırılmaya çalışılan hiçbir sıfatı, suçlamayı kabul etmiyorum ve de hak etmiyorum.

Mevzubahis sahne ve diyaolgla ilgili süreci ve yaşadığım üzüntüyü öncelikle tüm Fenerbahçeliler ve kamuoyu ile paylaşmak istedim.

Etiketler: Caner Erkin, Şükran Ovalı


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