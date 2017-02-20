Malatyalı 3 muhtar hemşerilerinin köylerine dönmesi için harekete geçti. Kale Belediyesinin de büyük destek verdiği proje için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran muhtarların çalışmasını inceledikten sonra harekete geçtiklerini anlatan Büyükşehir Belediyesi Mühendisi Mustafa Araç, "Müracaatlardan sonra birlikte köye gittik. En son Aluş'un Karahüseyin Tepesi'nden aşağı indiğimizde Konya Ovası gibi bir arazi gördüm. Projeyi bu alanda iki etap halinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kooperatif kuruldu

Projenin Türkiye'nin sulama alanında önemli projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Araç, "Sistemin maliyeti ilk etapta biraz yüksek. Yüzde 50'si için Erzurum Bölge Kalkınma İdaresinden söz aldık. Projenin etüt aşaması tamamlandıktan sonra muhatap bulunması için kooperatif kurulması şart koşuldu. Muhtarlarımız hemen çalışmalara başladı, kooperatif de kuruldu" diye konuştu.

Kooperatifin sulama amaçlı olarak kurulmasını şart koşulduğunu belirten Araç, "3 milyon 64 bin liraya mal olacak projenin yarısı Erzurum Bölge Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Kalanı için arazi sahiplerine kooperatifimizin aldığı kararla 25 dönüm sınırlamasıyla kişi başı 5 bin TL MASKİ'nin hesabına yatırılması öngörülüyor. Katılmak isteyen vatandaşlar form doldurarak üye olabiliyor. Son tarih 28 Şubat" ifadelerine yer verdi

Elektrik masrafı yok

Malatya'daki köylerin su sıkıntısını çözecek projenin 6-7 ay içinde tamamlanacağını aktaran Araç, "Projede yenilenebilir enerji kullanacağız. Sistem kendini 7 yılda amorti edecek. Elektrik faturası ödenmeyecek, elektrik kesildi derdi olmayacak. İşletme bakım masrafları da yok. Ayrıca teknik destek için 3-5 kişiye de istihdam sağlanacak" şeklinde konuştu.

Dönüş başlayacak

Suyun getirildiği alanlara vatandaşların geri dönüşünün daha kolay olacağını belirten Mühendis Araç, muhtarların geliştirdiği proje sayesinde metropolde yaşayan çocukların yılda 10-20 gün de olsa köyüne döndürülmesi planlanıyor. Kooperatifin belirlediği alanlara prefabrik de olsa ev yapılması gerektiğini söyleyen Araç, bu sayede köye dönüşlerin artırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Proje sorumluluğu MASKİ'de

Proje sorumluluğunu MASKİ'nin üstlendiğini anlatan Araç, "Sistem çalışır vaziyette kooperatife devredilecek, ondan sonra takip ve denetçisi olacağız" dedi. Sistemin detaylarına ilişkin de bilgi veren Araç, "Sistem tamamen barajdan beslendiği için arazilerin yüksek kesimde olması nedeniyle çift pompa yapılması planlandı. Karakaya Baraj Gölü'ne ilk pompamızı koyarak güneş enerjisinden elektrik üreterek, birinci havuzu yapacağız.

Ziyaret Tepesi'ne 600 metreküplük sulama havuzumuzu yapacağız. İkinci pompa istasyonumuzu tekrar o sulama havuzumuzun üzerine yapıp, bin 50 metre ilerde 300 metreküplük ikinci sulama havuzunu yapacağız. Bu alan Karahüseyin Köyü'ne kadar uzanacak" açıklamalarında bulundu.

Su israf edilmeyecek

Tüm arazilerin başına sulama borularının ulaştırılacağını kaydeden Araç, yol güzergahları için boru, malzeme ve işçilik talep ederek, ortalama 20 kilometrelik alana boru döşemeyi düşündüklerini kaydetti. Suyun israf edilmemesi ve başkasının hakkına girilmemesi için çalıştıklarını anlatan Araç, "Kartlı sistem geliştirilecek başkasının hakkına girmemek adına karta yüklenen kontör kadar su kullanılacak. Kontör gittiğinde su kesilecek. İmkanlarınız dahilinde sulama yapılacak" dedi.

Başkan Akdemir'den 'Köye dönün' çağrısı

Köye Dönüş Projesi'ne destek veren Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, toplantıya katılan Malatyalılara seslendi. Başkan Akdemir, "Kale'de yaşamak çok güzel, toprakla haşir neşir olmak çok güzel. Topraktan geldik toprağa döneceğiz. Hepiniz geri dönün artık köylerinize, sizleri bekliyoruz. Böyle bir proje gerçekleşirse çok güzel şeyler olacağına inanıyorum" diye konuştu.