Sulama borusu toplayan kadın, makaraya sıkışıp can verdi

Olay, Karapınar ilçesi Yenikuyu Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada sulama için kullanılan damlama borularını traktör arkasında bulunan makaraya saran Emine Şener'in (35) kıyafeti boruyla makara arasına sıkıştı. Kıyafetleri makaraya dolanan Emine Şener, makara ile boruların arasına sıkıştı. Emine Şener'in makara başında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Emine Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ile olay yerine giden cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Emine Şener'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

