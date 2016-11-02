Diğer
Kategoriler

Sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde bir genç, zeytinlik içerisinde bulunan sulama havuzunda ölü bulundu.

Sulama havuzunda ölü bulundu

02 Kasım 2016 10:49
Sulama havuzunda ölü bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, İnönü Mahallesi Şanlı Sokak'taki zeytinlikte meydana geldi. Sulama havuzunda hareketsiz yatan birini gören vatandaş hemen durumu 155'e bildirdi. Sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine gelen polis ekipleri yapılan araştırmada acı manzara ile karşılaştı. Yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuzda sırt üstü yatar vaziyette bulunan şahsın öldüğü belirlendi.
Üzerinde yapılan araştırmada cesedin 23 yaşındaki Hakan K.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine yaklaşık 100 metre yakında yol üzerinde ise şahsa ait olduğu düşünülen 45 YB 93.. plakalı motosiklet bulundu.
Hakan K.'nin neden ve nasıl öldüğü ile ilgili inceleme başlatan ekipler, olay yerindeki tüm delilleri de topladı.
Tenha bir bölgede yer alan cesedin bulunduğu havuzun başında her gece çok sayıda kişinin gelerek hem uyuşturucu hem de alkol aldığını belirten çevre sakinleri ise gece dışarı çıkmaya korktuklarını kaydettiler. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Hakan K.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

Etiketler: manisa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!