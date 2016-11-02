Edinilen bilgilere göre olay, İnönü Mahallesi Şanlı Sokak'taki zeytinlikte meydana geldi. Sulama havuzunda hareketsiz yatan birini gören vatandaş hemen durumu 155'e bildirdi. Sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine gelen polis ekipleri yapılan araştırmada acı manzara ile karşılaştı. Yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuzda sırt üstü yatar vaziyette bulunan şahsın öldüğü belirlendi.

Üzerinde yapılan araştırmada cesedin 23 yaşındaki Hakan K.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine yaklaşık 100 metre yakında yol üzerinde ise şahsa ait olduğu düşünülen 45 YB 93.. plakalı motosiklet bulundu.

Hakan K.'nin neden ve nasıl öldüğü ile ilgili inceleme başlatan ekipler, olay yerindeki tüm delilleri de topladı.

Tenha bir bölgede yer alan cesedin bulunduğu havuzun başında her gece çok sayıda kişinin gelerek hem uyuşturucu hem de alkol aldığını belirten çevre sakinleri ise gece dışarı çıkmaya korktuklarını kaydettiler. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Hakan K.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

