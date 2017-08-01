Sulama kanalına düşen alkollü şahıs ölümden döndü

Alınan bilgiye göre, olay, Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi DSİ ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde kimlik çıkmayan alkollü şahıs dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada suda sürüklenen alkollü şahıs, bir vatandaşın suya atlaması sonucu kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü şahsı hastaneye kaldırdı. Şahsın tedavisi devam ediyor.Öte yandan, meraklı vatandaşlar film izler gibi suya düşen şahsa yapılan tedavi izledi

Süleyman Cenk İdaye

