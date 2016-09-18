Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Ahmet Yabalak, boğularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, sulama kanalının kenarında yürüyen Ahmet Yabalak, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çevredekilerin bakışları arasında suda çırpınan genç, kısa süre sonra akıntının da etkisiyle suya gömülerek gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan ekipler, Ahmet Yabalak’ın cansız bedenine ulaştı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, defnedilmek üzere Suruç ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.