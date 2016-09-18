Diğer
Kategoriler

Sulama kanalına düşen genç boğuldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalına düşen genç boğularak hayatını kaybetti.


18 Eylül 2016 15:07

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Ahmet Yabalak, boğularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, sulama kanalının kenarında yürüyen Ahmet Yabalak, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çevredekilerin bakışları arasında suda çırpınan genç, kısa süre sonra akıntının da etkisiyle suya gömülerek gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan ekipler, Ahmet Yabalak’ın cansız bedenine ulaştı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, defnedilmek üzere Suruç ilçesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!