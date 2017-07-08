Sulama kanalına uçan araçta kurtarılmayı bekledi

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu'nun Kısmalı Yolu üzerinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 45 AZ plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince sulama kanalına uçtu. Yüzme bilmediği için aracının cam bölgesine tutunarak kurtarılmayı bekleyen sürücü Ziya Güler'in imdadına ise kısa sürede itfaiye ekipleri yetişti. Olayı görev vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı AKS ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek Güler'i kurtardı.



İlker Uyar



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