Sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Olukyanı kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre serinlemek için sulama kanalına giren 12 yaşındaki Müslüm A., bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye su altı arama kurtarma polisleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, kanaldaki suyu kestikten sonra çocuğun cesedini aramaya başladı. Yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından küçük çocuğun cansız bedeni suya girdiği yerden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta, Kaplan kırsal Mahallesi yakınlarında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan

