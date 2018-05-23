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Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama kanalında bulunan kadın cesedin kimliği belirlendi.

Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

23 Mayıs 2018 14:37
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, piknik yeri olarak kullanılan Atatürk Kültür Parkı yakınlarındaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, birkaç ay önce öldüğü tahmin edilen ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede cesedin sağ kolunun direğinden kesilmiş olduğu belirlendi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kepçe ile sulama kanalından çıkarılan ceset otopsi için Konya’ya gönderildi. Kadının kimliğini tespit etmek için çalışma yapan polis, cesedin ilçeye bağlı Hacı Memiş Mahallesinde yaklaşık 9 ay önce kaybolan 69 yaşındaki Ayşe Saçıkaralı'ya ait olduğunu belirledi. Olaydan sonra kayıp kadının yakınlarına ulaşan polis, cesedi teşhis ettirdi. Ayşe Saçıkaralı'yı üzerindeki elbiselerden teşhis eden yakınları Ayşe Saçıkaralı'nın 9 ay önce kaybolduğunu ve poliste kayıp ihbarlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ayşe Saçıkaralı'nın kendisini sulama kanalına mı attığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. 

Öte yandan, cesedin uzun süreden bu yana suda olduğu için sağ kolunun koptuğu öğrenildi. Yaşlı kadının kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.  

 

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