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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ne ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.


22 Ekim 2016 16:08

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Mardin yolu üzerinde bulunan Balaban Köprüsü'nün altından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. DSİ bölge müdürlüğüne ait sulama kanalında görevli güvenlik görevlisi su kanalında bir şahsın cansız bedenini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sulama kanalındaki şahsın erkek olduğunu tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede 60 ile 65 yaşlarındaki üzerinde kimlik bulunmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan ceset cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA

Etiketler: erkek cesedi, Sulama kanalı


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