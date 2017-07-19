Sulama kanalında erkek cesedi bulundu |Adana haberleri

Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Sümbül Caddesi yanından geçen DSİ sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kanalda hareketsiz bir şekilde birinin sürüklendiğini fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir vatandaş, sulama kanalına atlayarak sürüklenen kişiyi kanaldan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede kimliği belirlenemeyen şahsın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, 20-25 yaşlarındaki kişinin serinlemek amacıyla girdiği kanalda boğulduğu üzerinde duruyor.

Süleyman Cenk İdaye



