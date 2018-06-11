Sulama kanalında erkek cesedi bulundu |Adana haberleri...

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlaya giden bir kişi sulama kanalı içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kanaldaki cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Sudan çıkartılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Şahsın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Fatih Keçe

