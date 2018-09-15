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Sulama kanalındaki ceset vinçle çıkarıldı

Sulama kanalındaki ceset vinçle çıkarıldı
Sulama kanalındaki ceset vinçle çıkarıldı

Adana’da 5 gündür kayıp olan kişinin cesedi DSİ’ye ait sulama kanalında bulundu. Genç adamın cesedi kanal içerisinden vinçle çıkarıldı.

Olay, Yüreğir İlçesi Ali Hocalı Mahallesi civarında DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Ümit Çakmak'tan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Bugün kanalda balık tutmak isteyen bir kişi, kapaklarda erkek cesedi olduğunu gördü. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kayıp başvurularını araştırırken, Ümit Çakmak'ın ailesine durumu bildirdi.

Vinçle çıkardılar 

Balık adamlar, cesedi çıkarmak için sulama kanalının içerisine girdi. Ardından balık adamlar Çakmak'ın cansız bedenini sedyeye koydu. Daha sonra sedye itfaiyenin vincine bağlanarak su içerisinden çıkarıldı. Çakmak'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak. 

Olay yerine gelen Çakmak ailesi ise, cesedin Ümit Çakmak'a ait olduğunu tespit ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, polis Çakmak'ın cesedi üzerinde inceleme yaparken çevredeki vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla görüntülemesi dikkat çekti.  

Süleyman Cenk İdaye - Rüşan Anıl Atar
 

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