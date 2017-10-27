Sular altında kalan Çatalca'daki mahalle havadan görüntülendi

İstanbul'da 25 Ekim’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur en çok Çatalca'yı vurmuştu. Karamandere Deresinin taşması sonucu meydana gelen selde birçok evi su basmış, cadde ve sokaklar dereye dönerken, birçok ahır, çiftlik, bahçe sular altında kalmıştı. Suların çekilmesinin ardından bölge havadan böyle görüntülendi.

Suların çekilmesinin ardından sel felaketinin izlerini silmeye çalışan vatandaşlar selde zarar gören eşyalarını evlerinin bahçesine çıkardı. Karamandere Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinin ardından geriye kalan izler havadan görüntülendi. Öte yandan Çatalca Belediyesi'nin bir çalışma yapmadığı görüldü. Vatandaşlar selin izlerinin silinmesini bekliyor.



Serdal Altıntepe



