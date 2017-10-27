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Sular altında kalan Çatalca'daki mahalle havadan görüntülendi

Çatalca’da sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Karamandere Mahallesi, yaşanan felaketin ardından havadan görüntülendi.

Sular altında kalan Çatalcadaki mahalle havadan görüntülendi

27 Ekim 2017 15:06
Sular altında kalan Çatalca'daki mahalle havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'da 25 Ekim’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur en çok Çatalca'yı vurmuştu. Karamandere Deresinin taşması sonucu meydana gelen selde birçok evi su basmış, cadde ve sokaklar dereye dönerken, birçok ahır, çiftlik, bahçe sular altında kalmıştı. Suların çekilmesinin ardından bölge havadan böyle görüntülendi.

Suların çekilmesinin ardından sel felaketinin izlerini silmeye çalışan vatandaşlar selde zarar gören eşyalarını evlerinin bahçesine çıkardı. Karamandere Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinin ardından geriye kalan izler havadan görüntülendi. Öte yandan Çatalca Belediyesi'nin bir çalışma yapmadığı görüldü. Vatandaşlar selin izlerinin silinmesini bekliyor.
 

Serdal Altıntepe 


 

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