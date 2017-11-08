Sular çekildi, minare ortaya çıktı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009 yılında Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı, manzarasıyla dikkati çekiyor. Yapımına 1994 yılında başlanan ve 2009 yılında tamamlanan baraj, fotoğraf tutkunları ve piknikçilerin uğrak mekanı oluyor. Pusat köyünün eski yerleşim yerinde bulunan ve barajın yapımı sırasında büyük bölümü su altında kalan minare görenlerin ilgisini çekiyor.

Kurak geçen mevsimin ardından su altında kalan minarenin büyük bir bölümü ortaya çıktı. Yörede yaşayanlar su seviyesinin düşüp düşmediğini minareye bakarak anlıyor.

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu

