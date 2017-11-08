Diğer
Kategoriler

Sular çekildi, minare ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı altında kalan caminin minaresi, su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı.

Sular çekildi, minare ortaya çıktı

08 Kasım 2017 12:49

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009 yılında Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı, manzarasıyla dikkati çekiyor. Yapımına 1994 yılında başlanan ve 2009 yılında tamamlanan baraj, fotoğraf tutkunları ve piknikçilerin uğrak mekanı oluyor. Pusat köyünün eski yerleşim yerinde bulunan ve barajın yapımı sırasında büyük bölümü su altında kalan minare görenlerin ilgisini çekiyor.

Kurak geçen mevsimin ardından su altında kalan minarenin büyük bir bölümü ortaya çıktı. Yörede yaşayanlar su seviyesinin düşüp düşmediğini minareye bakarak anlıyor. 

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu
 

Etiketler: Sivas

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç