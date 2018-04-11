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Sular çekilince çevre kirliliği ortaya çıktı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehrinin Zara'da geçen bölümünde su seviyesinin azalmasıyla birlikte nehre atılan atıklar gün yüzüne çıktı.

Sular çekilince çevre kirliliği ortaya çıktı

11 Nisan 2018 10:27

İmranlı ilçesinden doğup 9 il sınırlarından geçerek Samsun'dan Karadeniz'e dökülün Kızılırmak bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri konumunda bulunuyor. Nehirde kışın yağışlı havalarda su seviyesinin artması ile nehre atılan çöpler sürüklendi. Sürüklenen çöpler çevreye ve nehir içinde bulunan ağaç dallarına takılırken çevrede oluşan kirlilik görenlerin yüreklerini sızlattı. Zara Belediyesi, nehirde temizleme çalışması başlattı.

İnsanların çöplerini nehre atmasının saygısızlık olduğunu ve kendini bilen hiçbir kimsenin pisliğini nehre atmayacağını belirten Efraim Arslanbulut isimli vatandaş, "Yukarıdan gelen selin etkisiyle her son baharda burada pislikler doluyor. Sonuçta belediyeye şikayette bulunduk ve belediye temizlemeye başladı. İnsanların çöplerini nehre atması saygısızlık. Yağmurun yağması ve su seviyesinin artması ile birlikte kaynağında oluşan pislikleri sürükleyerek getiriyor. Bu kirlilik insanı üzmez olur mu? Çok güzel balıklar var. Buranın içerisinde balık tutuyorlar balık yiyorlar. Bu pisliklerin içinde bu balıkların yaşaması doğru ve iyi bir şey değil. Kendini bilen hiç kimse bu nehrin içine bu pislikleri nehrin içine atmaz ve atmamalı" dedi.  

Onur Erden- Veysel Korkmaz

 

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