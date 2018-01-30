Sular ne zaman gelecek ? Bakırköy,Avcılar,Küçükçekmece

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi” kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacağı aktarılan açıklamada çalışma nedeniyle 31 Ocak 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Şubat 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada su kesintisinin yapılacağı bölgeler ise şöyle yer aldı:

“Küçükçekmece ilçesi: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri.

Bakırköy ilçesi: Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile

Avcılar Gümüşpala Mahallesi.”