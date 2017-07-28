Suların ortasında mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi atına alan ve yaşamı durma noktasına getiren şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar ve sokakta kalan hayvanlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar ve caddeler sular altında kalırken, bir kedi de caddede biriken suların ortasında mahsur kaldı. Kedinin durumunu gören bir vatandaş da suların içerisine girip, kediyi kurtardı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Bir kişi su içerisinde kalan kediyi kurtarıp, restoranda getirdiği görülüyor.