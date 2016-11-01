1 Kasım 1924 yılında Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy köyünde dünyaya gelen ve geçtiğimiz yıl 17 Haziran’da vefat eden Süleyman Demirel, mezarı başında anıldı. Anma programına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, eski bakanlardan Yaşar Topçu. Esat Kıratlıoğlu ve Hamdi Üçpınarlar, Demirel ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞUM GÜNÜ ARKADAŞLARINDAN ÇELENK

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Demirel’in çalışma arkadaşları, üzerinde ‘Doğum günü arkadaşları’ yazılı çelengi Demirel’in mezarına bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği törende konuşan eski TBMM Başkanı ve eski İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Demirel’in ülkesine 60 yıl boyunca hizmet ettiğini ve büyük işler yaptığını dile getirdi. Büyük milletlerin büyük liderler çıkardığını anlatan Sezgin, Demirel’in de bu büyük liderlerden biri olduğunu söyledi. Sezgin, "Demirel’e karşı duyulan saygı öldükten sonra da devam ediyor. Ölüsü de en az dirisi kadar itibar görüyor. Demirel denilince akla demokrasi, barış, cesaret geliyor" şeklinde konuştu.

"DEMİREL’İN ADINA YAKIŞIR ANIT MEZAR YAPILACAK"

Süleyman Demirel’in 3-5 beş kelimeyle anlatılamayacağını vurgulayan Sezgin, "Demirel, Türkiye’yi değiştiren, Türkiye’ye yepyeni bir yol veren, demokrasinin işlediği bir Türkiye oluşturan, devletin içte ve dışta saygınlığını arttıran, vatandaşın yarına daha güvenle baktığı bir ülke oluşturmuştur" diye konuştu. Demirel’i sevmenin onun fikirlerini benimsemek ve onun yaptıklarını yapmak olduğunu kaydeden Sezgin, "Demirel’in mezarının bulunduğu Çalça Tepe’de çok kısa bir süre içerisinde anıt mezarın yapımına başlanacak ve bu anıt Demirel’in adına yakışan Türkiye’ye ve dünyaya yaraşan bir anıt olacak" dedi.

ÖĞRENCİLER DUA ETTİ

Konuşmanın ardından İslamköy İlkokulu ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri Demirel’in mezarı başında dua etti. Anma programı Demirel’in adını taşıyan üniversitede ’Kalkınma ve Siyaset’ konulu panelle devam etti.