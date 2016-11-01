Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Süleyman Demirel, 92’nci yaş gününde anıldı

Süleyman Demirel, 92’nci yaş gününde anıldı

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 92’nci yaş günü dolayısıyla İslamköy Çalçatepe’deki mezarı başına anıldı.

Süleyman Demirel, 92nci yaş gününde anıldı

01 Kasım 2016 15:29
Süleyman Demirel, 92’nci yaş gününde anıldı - Tıkla İzle

1 Kasım 1924 yılında Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy köyünde dünyaya gelen ve geçtiğimiz yıl 17 Haziran’da vefat eden Süleyman Demirel, mezarı başında anıldı. Anma programına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, eski bakanlardan Yaşar Topçu. Esat Kıratlıoğlu ve Hamdi Üçpınarlar, Demirel ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞUM GÜNÜ ARKADAŞLARINDAN ÇELENK

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Demirel’in çalışma arkadaşları, üzerinde ‘Doğum günü arkadaşları’ yazılı çelengi Demirel’in mezarına bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği törende konuşan eski TBMM Başkanı ve eski İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Demirel’in ülkesine 60 yıl boyunca hizmet ettiğini ve büyük işler yaptığını dile getirdi. Büyük milletlerin büyük liderler çıkardığını anlatan Sezgin, Demirel’in de bu büyük liderlerden biri olduğunu söyledi. Sezgin, "Demirel’e karşı duyulan saygı öldükten sonra da devam ediyor. Ölüsü de en az dirisi kadar itibar görüyor. Demirel denilince akla demokrasi, barış, cesaret geliyor" şeklinde konuştu.

"DEMİREL’İN ADINA YAKIŞIR ANIT MEZAR YAPILACAK"

Süleyman Demirel’in 3-5 beş kelimeyle anlatılamayacağını vurgulayan Sezgin, "Demirel, Türkiye’yi değiştiren, Türkiye’ye yepyeni bir yol veren, demokrasinin işlediği bir Türkiye oluşturan, devletin içte ve dışta saygınlığını arttıran, vatandaşın yarına daha güvenle baktığı bir ülke oluşturmuştur" diye konuştu. Demirel’i sevmenin onun fikirlerini benimsemek ve onun yaptıklarını yapmak olduğunu kaydeden Sezgin, "Demirel’in mezarının bulunduğu Çalça Tepe’de çok kısa bir süre içerisinde anıt mezarın yapımına başlanacak ve bu anıt Demirel’in adına yakışan Türkiye’ye ve dünyaya yaraşan bir anıt olacak" dedi.

ÖĞRENCİLER DUA ETTİ

Konuşmanın ardından İslamköy İlkokulu ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri Demirel’in mezarı başında dua etti. Anma programı Demirel’in adını taşıyan üniversitede ’Kalkınma ve Siyaset’ konulu panelle devam etti.

Etiketler: Süleyman Demirel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!