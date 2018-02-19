Süleyman Özışık'tan dikkat çeken yazı! CHP ile HDP...

İşte Süleyman Özışık'ın 'İnanmadığın Allah belanı vermiş' başlıklı bugünkü yazsısı

CHP'nin sorunlu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Afrin'le ilgili ilginç bir tweet paylaşmış.

Atılan tweette ilginç ayrıntılar var. İzin verirseniz önce o tweeti paylaşayım, sonra üzerine konuşalım.

"Zeytindalı Harekâtı'nda şehit düşen 31 askerimize Allah'tan rahmet; yaralanan 143 askerimize acil şifalar diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun" diyor hanımefendi...

Bunun nesi ilginç diyeceksiniz.

İlginçlik şurada...

Bu hanımefendi daha önce, Allah'a inanmadığını açık açık belli eden mesajlar yayınlıyor, daha doğrusu Allah'a "çatmadan" rahat edemiyordu!

Birkaç örnek verecek olursak...

"Ana kuzusu" benzetmesi yaptığı darbeci askerlerin kafasının kesildiğini belirterek, "Tekbir getirip, boğaz keserek mi demokrasiyi getireceksiniz? İnandığınız Allah belanızı versin" diyordu mesela...

Mesela...

"Yüzde 49, alın size bir hafta sonu sevinci daha. Bir Kürt daha öldürüldü. İnandığınız Allah topunuzun belasını versin" diyordu.

Bela okumadığı zamanlarda ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaretler yağdırıyor, "Devletiniz katil değil, seri katildir" diyordu.

Şimdi her ne olmuşsa birdenbire inanmadığı Allah'a inanmaya başlamış! Üstelik inanmadığı Allah'tan ne bekliyor biliyor musunuz?

Türkiye Cumhuriyeti adına "seri katil" olan TSK askerlerine rahmet etmesini bekliyor!

İnanmadığı Allah kendisine öyle bir bela vermiş ki kendi eliyle, kendi diliyle kendini rezil rüsva etmiş.

Firavun, boğulmasına saniyeler kala "Tamam, tamam! Sana inandım, iman ettim" diyerek -hâşâ- Allah'ı kandırmaya çalışmıştı. Kaftancıoğlu da halkın vicdanında boğulacağını anlayınca inanmadığı Allah'ın üzerinden seçmeni kandırmaya çalışıyor.

Bundan daha büyük bela olur mu?

Atılan tweette subliminal bir mesaj da var. "Zeytindalı'nda şehit düşen askerlerimize" demek yerine, "31 askerimize" demeyi tercih ederek şehit sayısını özellikle belirtiyor.

Niyesi belli...

Genel Başkanı olacak zat, "Afrin'e girmeyin. Girerseniz orası kan gölüne dönecek, daha çok şehit haberi gelecek" diyerek asker ailelerine, "Çocuklarımız ölmesin, operasyon dursun" dedirtmeye çalışıyor.

Hanımefendi ise "Bakın daha Afrin'e girmeden 31 şehit verdik" diyerek ailelere "Sizin çocuklarınız ölüyor" mesajı gönderiyor.

Bunu, yine kendisinin paylaştığı bir twitter mesajından anlıyoruz.

Mesajda, şehit olan iki askerin ailelerine teslim edilmek üzere hazırlanan çantalarının fotoğrafını yayınlayıp, "Sözün bittiği yer… Trollerin anlamasını beklemiyorum hâliyle" diyor.

Bundan bir önceki mesajda ise, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek operasyona engel olmaya çalışan Türk Tabipler Birliği'nin terörist sevici elemanlarına selam çakıyor.

Özetleyecek olursak...

Bir mesajla kaç kuş vurmaya çalıştığını gelin hep beraber sayalım:

1- "İnandığınız Allah belanızı versin" diyerek kaybettiği seçmeni, "Allah", "Rahmet", "Şehit" gibi kutsal kavramlar üzerinden yeniden kazanmaya çalışıyor.

2- Şehit sayısı vererek şehitler konusunda yüreği ağzında olan insanları hassas noktasından vurmaya çalışıyor.

3- Daha çok şehit haberi geleceğini ima ederek, Afrin'e yapılan operasyonun gereksiz olduğunu toplumun bilinçaltına zerk etmeye çabalıyor.

4- Ve en önemlisi...

Dikkat ederseniz atılan mesajların hiçbirinde YPG/PYD teröristlerinden hiç ama hiç bahsetmiyor. Açın sosyal medya hesaplarına bakın. Terör örgütü mensuplarının Kilis ve Reyhanlı'ya attığı roketler ve orada şehit olan masum sivillere dair tek satır bulamazsınız.

Nedeni şu:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek hedefi, yerel seçimlerde İstanbul'u AK Parti'nin elinden almak. Başarabilmesi için İstanbul'da HDP ve PKK'lıların oylarına hiç olmadığı kadar ihtiyaçları var.

Canan Kaftancıoğlu gibi "Kürtleri katleden devlet katil değil, seri katildir" diyen birinin İstanbul İl Başkanı seçilmesinin tek nedeni budur.

"Beni örgüt seçti" diyen Kaftancıoğlu'nu o makama getiren Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP örgütü değil, DHKP-C terör örgütüdür. DHKP-C'nin PKK'ya hangi gözle baktığı da zaten hepimizin malumudur.

Yani anlayacağınız...

CHP ile HDP'nin yerel seçim ittifakı çoktan kurulmuştur. Bu durum sizi hiç ama hiç şaşırtmasın.

7 dakikada tabaktaki domuzun 1/4'ünü yiyen birinin dağdaki domuzlarla ittifak kurmasında şaşılacak hiçbir şey yoktur.

İnandığım Allah'ın CHP'ye vereceği son ve en büyük bela da budur!