Soylu, "Lice’den Cudi’ye kadar her tarafta, biliniz ki kışın bunlara rahat vermeyeceğiz, hangi mağarada bulunuyorlarsa o mağaralara gireceğiz ve bu ülkeye başkaldırmanın bedelini ödettireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan İçişleri Bakan Vekili Nikolaos Toskas, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rumiana Bachvarova’nun katılımlarıyla Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda bulunan Ortak Temas Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Soylu, açılışın ardından AK Parti Edirne İl Teşkilatı binasında giderek, partilileriyle bir araya geldi.

“DEVLETİ TANIMAMIŞSINIZ, SİZE DEVLETİ TANITACAĞIZ”

Bakan Soylu, hem muhalefet partilileri kanadından hem de toplumun belirli kesimleri tarafından eleştirilen kayyum atamaları ile ilgili net mesajlar vererek, “Ne olacak, ne söylenecek, bu belediyelere biz görevlendirme yapmayacakmışız. Dertleri o. Öyle mi? Peki bu belediyeler sabahtan akşama kadar terör örgütüne bomba taşıyacaklar, bu belediyeler insan kaynaklarına verdiği maaşlarla birlikte terör örgütünün finansmanını sağlayacaklar, her ihaleden terör örgütüne pay ayıracaklar. Neymiş, eş başkanlara yasak getirmişiz, kandilin atadığı eş başkanlara yasak da getiririz, hayır da deriz, öyle bir şey de kabul etmeyiz. Böyle bir anlayışı hiçbir şekilde kabul edebilmemiz mümkün değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin kurallarında, burada Edirne’de belediye başkanı neye tabi ise Diyarbakır’daki belediye başkanı da Amasya’daki belediye başkanı da herkes aynı kurallara aynı hukuka tabidir. Size kim dedi, oyu alacaksınız da bir terör örgütüne peşkeş çekeceksiniz. Siz devleti ne zannediyorsunuz. Bu milleti ne zannediyorsunuz. Demokrasiyi istismar edeceksiniz, aldığınız oy ile beraber bu ülkeyi bölmek için çaba sarf edeceksiniz biz de sessiz kalacağız öyle mi? Devleti tanımamışsınız, size devleti tanıtacağız, bu milleti tanıtacağız” diye konuştu.

“KIŞIN BUNLARA RAHAT VERMEYECEĞİZ”

Soylu, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü korumak için başta PKK olmak üzere diğer tüm terör örgütleri ile mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Açık ve net söyleyeyim. Bunları söyleyen biz değiliz, bunları söyleyen ve söyleten millettir. Bu kadar açık ve nettir. Hangi tezgahı kurarlarsa kursunlar. Neymiş, sınırlarımızın dışına çıkmayacağız? Öylemi oradan DAEŞ bomba atacak oradan PKK kamplar kuracak, hazırlıklar yapacak bizde kendi sınırlarımızda bekleyeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar, tepelerine bineceğimizi bilmenizi istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda onlarca operasyon yürüyor. Bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polisimiz, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bir taraftan korucularımız şu anda, şu dakika da dahil olmak üzere Lice’den Cudi’ye kadar her tarafta, biliniz ki kışın bunlara rahat vermeyeceğiz, hangi mağarada bulunuyorlarsa o mağaralara gireceğiz ve bu ülkeye başkaldırmanın bedelini ödettireceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Edirne’deki programının ardından karayolu ile Çorlu’ya oradan da havayolu ile Ankara’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.