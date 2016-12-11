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Süleyman Soylu: Şehit sayısı 38 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olanların sayısının 38'e ulaştığını, 155 vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Soylu, saldırı ile ilgili 13 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.

Süleyman Soylu: Şehit sayısı 38 oldu

11 Aralık 2016 11:36
Süleyman Soylu: Şehit sayısı 38 oldu - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki saldırıya ilişkin son bilgileri paylaştı. Saldırıda şehit sayısının 38'e ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi. 7 sivil vatandaşımız. Birisinin kimliği tespit edilemedi. Hastanelerde 14'ü yoğun bakımda, 5'i ameliyatta toplam 155 vatandaşımız var. Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Sabah Başbakan Yardımcımız da paylaştı. Fail olarak PKK'yı işaret ediyor. Olayın nasıl planlandığı, ne zaman planlandığı konusundaki çerçeve arkadaşlarımızda var. Soruşturmanın yürütülmesi, operasyonun devamı açısından bu konuda değerlendirmede bulunmayacağız. Tekrar milletimizin başı sağolsun. Bu alçak saldırılar muhakkak bizleri derinden yaralamaktadır. Ailelere ve milletimize acı vermekte, ateş düşürmektedir. Bizim sorumluluğumuz kenetlenmek, birlik ve beraberlik içinde olmak, aynı zamanda karşı karşıya kaldığımız bu alçaklığı bu coğrafyada bir daha yüzeye çıkamayacak şekilde bertaraf etmektir. Bu alçak saldırılar bizi yıldırmıyor, tam tersi millet olarak kenetliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerinin hedefinde olduğunu söyleyen Soylu, "Güvenlik kuvvetlerimiz 24 saat bu konuda tedbir almaktadır. Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için çalışmak, ele gelen istihbaratları en üst seviyede değerlendirip milletimizin bundan olumsuz etkilenmemesini sağlamak için çaba sarf ediyor. Bu konuda elbette ki gerek DEAŞ'ın, gerek PKK'nın, gerekse FETÖ'nün özellikle içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye'nin huzurunu ve istikametini bozabilmek için yoğun bir çabası var. Buna ait her türlü istihbarat değerlendirilmekte" ifadelerini kullandı.
 


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Toplam Yorum (1)

  • Fatih : 11 Aralık 2016, Pazar 11:06
    00
    Cigerimizi yaktınız ermeni dölleri ama sonunuz gelecek amerikan uşakları
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