Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlik konusunda bilgilendirdi. Soylu, terörün uluslararası bir sorun olduğunu belirterek, terörün şekil ve biçim değiştirdiğini ifade etti. Soylu, “Dünya 21. yüzyıla terör ve göç gibi sorunların gölgesinde adım atmıştır. Özellikle Ortadoğu küresel güçler tarafından terörü tecrit edilmiş alanları gibi görülmüş, burada palazlanmasına bir şekilde ortam sağlanmıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını ekonomilerini düzeltici savaş olarak değerlendiren dünya, Ortadoğu'yu da ekonomilerini düzeltici bölge olarak görme gibi küresel bir yanlış içindedir” ifadelerini kullandı.

Soylu, 21. yüzyılın devlet sistemlerini tehdit eder hale gelen, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü kabul etmeyen yapının sınır tanımadan dünyanın medeniyet seviyesine karşı ataklarına başladığını söyleyen Soylu, “Terörün Halep’teki insani yardımdan, Andrei Karlov suikastına kadar, Kayseri, Beşiktaş ve Ortaköy patlamalarıyla cevap vermesi karanlık arzuların yansımasıdır. Terör bu ataklarla Türkiye’ye ekonomik zarar vermek istiyor, yerli ve yabancı sermayeyi ürkütmeye çalışıyor, Türkiye’nin kardeşliğine ve birliğine zarar vermek istiyor. Ancak Türkiye bu ataklara her seferinde kendi medeniyet kodlarıyla, Anadolu’nun medeniyet kodlarıyla cevap vermiştir. 7 Haziran sonrası başlayan terör hadiselerine, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli ile cevap vermiştir. Terörün bu noktada Türkiye’yi 2023, 2053, 2071 hedeflerinden döndürmesi mümkün olmayacağı, verdiğimiz bu cevaplarla çok açık ve nettir. Türkiye verdiği bu cevapların yanı sıra emniyet güçleriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucularıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla terörü kaynağında yok etmek için yeni bir mücadele konsepti içinde, devlet sorumluluğu içinde, hukuk, demokrasi içinde terörle mücadelesini sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

Soylu, terörü tasfiye etme noktasına gelindiğini kaydederek, “PKK ile mücadelede girilemez denilen sözde barınma bölgelerine girildi. Sadece son 3 ayda 5 bin 826 operasyon gerçekleştirildi. Merkez ve taşradaki tüm birimlerimizle birlikte, tam bir koordinasyon içinde terörle mücadeleyi yürütüyor, operasyonlarımızı yapıyoruz. Kış aylarında terörü çaresiz bırakmak zorundayız diye yaklaşık 125 üs bölgesinde operasyon planladık ve 21 Kasım’dan itibaren bu üs bölgelerine evlatlarımız büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. 2016 yılında şu ana kadar 57 bölgede 85 operasyon yapıldı. 2016 yılında bu bölgede tespit edilen 485’i son üç ayda, 805 sığınak, barınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Terör örgütünün köy ve şehir yapılanmalarında faaliyet gösteren, yardım ve yataklık yapan, lojistik ve eleman temin eden sivil toplum örgütleri ve diğer yapılanmaların tamamına karşı operasyonlar yapılarak, idari ve adli mercilere gerekli cezai yaptırımlar aynen uygulanmaya devam etmektedir” dedi.

Terörle mücadelede teknolojiyi kullandıklarını ifade eden Soylu, terör örgütlerinin Türkiye’ye sızmasını ve kaçakçılığın finansmanını önlediklerini söyledi. Soylu, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz 264 bin 294, Jandarma Genel komutanlığımız 138 bin 580, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 5 bin 233, 47 bin 354 güvenlik korucusu, 18 bin 355 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 65 bin 889 güvenlik korucusu bulunmaktadır. Mart 20’sinde yeni polislerimizin sahada olabilecek şekilde, özellikle FETÖ’den ihraç edilenlerin yerine, polis gücümüzü takviye etmek suretiyle zaman dilimini biraz daha geriye çekip polis gücümüzü sahada takviye eden bir anlayış ortaya koyduk. 13 bin 150 jandarma, 790 sahil güvenlik, 733 bekçi ve güvenlik korucuları” diye konuştu.

26 Aralık tarihinde 15 milyon dolarlık operasyon yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, narko terör ile de mücadele ettiklerini belirtti.



Ahmet Umur Öztürk

