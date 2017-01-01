İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleşen terör saldırısı sonrası Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 39 insanımız hayatını Kaybetti 18'inin kimliği ile belli. Diğerlerinin kimliği ile ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği belli olmayanlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Saldırı 1 : 15 sıralarında gerçekleşiyor. Bir terör saldırısı. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor 4'ü ağır olarak bize bildirildi. Biri çok ağır. Hain sivil insanlara yönelik milletin umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen insanların korumasız olduğu bir yerde onlara böyle bir şeyden habersiz yapılan insanlık dışı alçak bir saldırı. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçirileceğini ümit ediyoruz bir daha böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız. Detaylı çalışmalar gerçekleşiyor. Net bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz . "