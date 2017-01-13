İSMOB'un bu yıl 13'üncüsünün gerçekleştiğini belirten Zoral, fuar hakkında açıklamalarda bulundu. İSMOB'un dünyadaki mobilya sektöründe çok özel bir yeri olduğunu belirten Zoral, "Kurulduğu günden beri her yıl adım adım yukarıya doğru tırmanarak dünyadaki mobilya sektöründe ilk 3'e yerleşmiş bir fuar. Sadece Türkiye'nin şehirlerinden değil; tüm dünya ülkelerinden birçok mobilya yatırımcısının artık İSMOB'u görmeden önlerindeki yıllar için yatırım yapmadıklarını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.



"Artık tüketici Türkiye'de bambaşka bir dünyaya geçti" diyen Zoral, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüketicinin mobilyadan beklentisi her geçen gün daha da artıyor. Biz de Alfemo Mobilya olarak sadece mobilya satmak yerine konsept bütünlüğü satarak tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin; döşemeli ürünler, yatak odaları gibi birçok ürün olmasına rağmen bu ürünleri duvar kağıtları, avizeler, duvara asılan aynalar, masalara koyulan saksılar gibi birçok aksesuarla birlikte konsept bütünlüğü içerisinde sunuyoruz. Böylece müşteriler kendi odalarını mağazalarımıza gittiklerinde görebiliyorlar ve aldıkları mobilyanın kendi evlerinde nasıl bir oda yaratacağını hayal edebiliyorlar".



Zoral, "Şu anda Türkiye'nin mobilya sektöründeki trendi doğa konsepti. Biz de bu fuarda ilk defa doğa konsepti sergiliyoruz. Bu kapsamda bütün standımızı ağaçlandırıp yeşillendirdik. Mobilyayı doğayla bütünleştirerek tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

