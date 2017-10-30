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Sultan 2’inci Abdülhamit Han’ın 4’üncü kuşak torunu ve ailesinden Bilecik ziyareti

6 asra aşkın hak, adalet hoşgörü anlayışıyla cihana hükmeden Osmanlı Devleti’nin 34’üncü Padişahı cennet mekan Sultan 2’inci Abdülhamit Han’ın 4’üncü Kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu ve aile üyelerinden oluşan heyet, Bilecik'e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı da makamında ziyaret etti.

Sultan 2inci Abdülhamit Hanın 4üncü kuşak torunu ve ailesinden Bilecik ziyareti

30 Ekim 2017 11:39

Osmanlı Devletinin kuruluş toprakları olan Bilecik, Osmanlı Devleti’nin 34’üncü Padişahı Abdülhamit Han’ın 4’üncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu ve aile üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Bilecik ziyaretleri kapsamında Şeyh Edebali Türbesinde dua eden Orhan Osmanoğlu, daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya ziyaret

Bilecik’teki temasları kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı da ziyaret eden Osmanoğlu, Bilecik'e yaptığı katkılar dolayısıyla Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti.
Başkan Yağcı ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Sultan 2’inci Abdülhamit Han’ın 4’üncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu ve aile üyelerini Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu sevinci ifade etti. Konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yağcı, ''6 asra aşkın hak, adalet hoşgörü anlayışıyla cihana hükmeden Osmanlı Devleti’nin 34’üncü Padişahı cennet mekan Sultan 2’inci Abdülhamit Han’ın 4’üncü kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu bey ve kıymetli ailesi ziyarette bulundular. Geçmişiyle övünen geleceğe emin adımlarla yürüyen marka bir şehir oluşturma çabası gayreti içerisindeyiz. Geçmişteki tüm güzellikleri sahip olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atalarımızla gurur duyuyoruz. Onlara cumhuriyetimizin 94’üncü yılını kutladığımız bu yılda inşallah geçmişimizle almış olduğumuz güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyüp, lider ülke Türkiye’yi hep birlikte oluşturacağız. Nazik ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: 2. Abdulhamid Han, bilecik, Osmanlı Devleti

 

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