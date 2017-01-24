Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan’dan Malkara istikametine gelen bir aracı takibe aldı. Ekipler, aracın önünü Malkara girişinde keserek durdurdu. Araçtaki 3 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada II. Abdülhamid dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda Osmanlı altını ele geçirildi. Altınların değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

Polis merkezine götürülen 3 zanlının dolandırıcılık olayına da karıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Hüseyin Tayyar / İHA)