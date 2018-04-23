Sultan Abdülhamid Han Hastanesi’nin kantininde yangın

Yangın, saat 03:00 sıralarında Üsküdar Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantinde meydana geldi. Dumanları fark eden hastane çalışanlarının ihbarı üzerine Üsküdür ve Zeynep Kamil itfaiye grupları olay yerine sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye, kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Yangında can kaybı yaşanmazken kantinde maddi hasar meydan geldi.

Selim Bayraktar