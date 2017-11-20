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Sultanahmet patlaması davasında bir tahliye

Sultanahmet’te 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada 5 tutuklu sanıktan birinin tahliyesine karar verildi.

Sultanahmet patlaması davasında bir tahliye

20 Kasım 2017 16:00

Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016 tarihinde DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen ve 12 turistin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya cezaevine yazı yazılmasına karşın tutuklu sanıklar Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Mohammed Khalid Hawaslı’nın gönderilemediği belirtildi. Sanıklar adına avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş’in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Kasten öldürme”, "Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından 13’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 216’şar yıldan 336’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Sanıklardan Abdulrahman Faaiz Rashıd Rashıd'in "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, diğer sanıkların mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmedilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suç vasfının ve delil durumunun değişme ihtimali ile tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, tutuklu sanıklardan Mohammed Khaled Hawaslı’nın tahliyesine karar verdi. Sanık Hawaslı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Diğer tutuklu 4 sanığın tahliye taleplerini ise delil durumu ve suçlamaların vasfını dikkate alarak reddeden mahkeme, sanıklar Rasheed Alabdalah Alagaagan, Mohamed Beraa Taskeia, Luay Taskıah ve Ahmet El Hasan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Mahkeme, tutuklu sanıkların bir sonraki duruşmada salonda hazır edilmeleri için cezaevine yazı yazılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi. 

Başak Akbulut

 

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