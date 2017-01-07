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Sultanahmet'te eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

Sultanahmet Meydanı'nı kar yağışı sonrası kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

Sultanahmette eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

07 Ocak 2017 01:53
Sultanahmet'te eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sultanahmet Camii ve çevresi muhteşem görüntüsüyle karpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı esareti de beraberinde getirirken, Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi. İHA tarafından Sultanahmet Meydanı'nda oluşan kar manzarası havadan görüntüledi. Görüntülerde Sultanahmet Camii ve Ayasofya'yı beyaz örtü kaplarken, oluşan görüntü kartpostalları andırdı. Vatandaşlar bu muhteşem görüntüyü ise bol bol fotoğrafladı 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Volkan Kayalar 

Etiketler: İstanbul, sultanahmet


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