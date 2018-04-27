Sultanahmet'te otelde yangın!

Fatih Eminönü'nde bir otelin sauna kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında otelde mahsur kalan müşteriler tahliye edilirken, aşırı kilolu bir kişinin tahliyesi sırasında itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Fatih Eminönü Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan bir otelin sauna kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, oteli duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye müdahale ederek söndürürken, dört otel müşterisi de tahliye edildi. Bu sırada müşterilerden birisinin aşırı kilolu olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Şahıs itfaiye ve ambulans görevlileri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi. O anlar kameralara yansırken, itfaiyenin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Doğan Can Cesur

