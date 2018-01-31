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Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında flaş gelişme!

Sultanahmet’te 12 turistin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme tutuklu 4 sanıktan 3’ünü ağırlaştırılmış müebbet ve 329’ar yıl hapse çarptırdı. Diğer tutuklu sanığa örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, bu sanığın tahliyesine karar verdi.

Sultanahmetteki canlı bomba saldırısında flaş gelişme!

31 Ocak 2018 14:39

Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikilitaş önünde 12 Ocak 2016 tarihinde, DEAŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen ve 12 turistin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin 4’ü tutuklu 26 sanıklı dava karara bağlandı.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş ve Abdulrahman Faiz Raşit hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'i, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, bu sanıkları hakkında ayrıca olayda hayatını kaybeden 12 kişinin öldürülmesine yardım etmek, yaralanan 16 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından toplamda 329’ar yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti davanın diğer tutuklu sanığı Abdulrahman Faiz Raşit’i örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Raşit hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti davada yargılanan 18 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, firari 4 sanık hakkındaki dava dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu
 

 

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