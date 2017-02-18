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Sultanbeyli Devlet Hastanesi karantina altına alındı

Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Suriyeli bir vatandaşa KBRN kimyasal zehirlenme teşhisi konulmasının ardından karantinaya alındı.

Sultanbeyli Devlet Hastanesi karantina altına alındı

18 Şubat 2017 11:20
Sultanbeyli Devlet Hastanesi karantina altına alındı - Tıkla İzle

 Hasta, özel bir sağlık ekibiyle tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilirken, hastanenin 2,5 saat kapatılan acil servisi bölümü incelemelerin ardından yeniden hizmete açıldı.

Olay, Sultanbeyli Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kusma ve halsizlik şikâyeti ile hastaneye gelen Suriyeli bir vatandaşa yapılan tahlillerden sonra KBRN Kimyasal zehirlenme teşhisi konuldu. Bunun üzerine hastane karantinaya alınırken, olay yerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtama Ekipleri) geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hastaneyi karantina altına alarak, acil servisi bölümünü kapattı. Acil servis önüne şerit çekilirken, hastane çalışanları ve vatandaşların maske taktığı görüldü. 

Bir süre hastanede bekletilen hasta özel bir sağlık ekibi ile tedavi edilmek üzere tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edilirken, hastanenin yaklaşık 2,5 saat kapatılan acil servis bölümü yeniden normal çalışma sistemine döndü.  

Etiketler: karantina, sultanbeyli devlet hastanesi


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