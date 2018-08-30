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Sultanbeyli'de feci kaza: 2 ölü

TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeler mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Elektronik Denetleme (EDS) direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybederken, otomobilin lastiğinin metrelerce uzağa fırlaması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Sultanbeylide feci kaza: 2 ölü

30 Ağustos 2018 10:01

Feci kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeler mevkii İstanbul istikametinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Kubilay Kayaran yönetimindeki 26 DS 607 plakalı araç bilinmeyen bir nedenden yoldan çıkarak önce EDS direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Kayaran ve Ecem Zeliha Postacı yola fırladı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Kubilay Kayaran ve Ecem Zeliha Postacı hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, otomobilin lastiğinin metrelerce uzağa fırlaması kazanın boyutunu gözler önüne serdi.  

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